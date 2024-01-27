Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Parti Meclisi toplantısında Çorum'un Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu oldu.

Bu arada Mecitözü Belediye Başkan Adayı mevcut Belediye Başkanı Veli Aylar, Sungurlu Belediye Başkan Adayı Müslüme Salo ve Düvenci Belediye Başkan Adayı Hüseyin Türk olarak belirlendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Parti Meclisi’mizin kararıyla; Çorum Belediye Başkan adayımız Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Mecitözü Belediye Başkan adayımız mevcut başkanımız Veli Aylar, Sungurlu Belediye Başkan adayımız Müslüme Salo ve Düvenci Belediye Başkan adayımız Hüseyin Türk olmuştur.

İlimiz ve ilçelerimiz için, adaylarımız için hayırlı olsun” dedi.

CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, daha önceki yıllarda CHP’nin Belediye Meclis Üyeliğini yapmış, 2023 Mayıs seçimlerinde ise Çorum Milletvekili aday adayı olmuştu. Mimarlar Odası’nın Çorum İl Temsilciliğini de yapan Çöphüseyinoğlu, ayrıca Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde görev almış ve Oda Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.