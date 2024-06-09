CHP önceki dönem İl yöneticilerinden İl Başkanvekili Ertuğrul Demiran, Duran Arslan ve Meftun Karatepe ile birlikte partilerinin Belediye Meclis Grubunu ziyaret etti.

CHP Belediye Meclis Grup Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette; Demiran, Arslan ve Karatepe, Grup Başkanvekili Aslan Kaya ve Meclis Üyeleri ile bir süre sohbet ederek, meclis çalışmalarında başarılar dilediler.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, partilerinin önceki dönem yöneticileri Demiran, Arslan ve Karatepe'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete kent dışında olan Ozan Gazel ile Sedat Genç, Tuncay Yılmaz ve Onur Topkül katılamadı.

Editör: HABER MERKEZİ