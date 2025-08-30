Törene protokol üyelerinin yanı sıra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Merkez İlçe Başkan Adayları Ali Çan ve Resul Yiğitoğlu, İl ve Merkez İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Atatürk Anıtı’na Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören sonunda CHP İl Başkanlığı da bir çelenk sundu. CHP’nin çelengini Anıta İl Başkanı Dinçer Solmaz sundu.

Tüm partililerin ve Çorum halkının 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, katılımcılara teşekkür eden Solmaz, Cumhuriyet’in kurucusu, ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

103 yıl önceki koşulların bugün de devam ettiğini kaydeden Solmaz, Sevr peşinde koşanların karşılarında CHP’yi bulacağını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi