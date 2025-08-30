BBP Çorum İl Başkanı Özkan Yandım, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Yandım, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlük için mücadele verdiğini belirterek, “Sultan Alparslan 1071’de Anadolu’yu Türklere yurt kılmış, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve ordusu ise 1922’de Kocatepe’den verdiği mücadeleyle bu toprakların Türk yurdu olarak kalacağını dünyaya ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

Yandım, 30 Ağustos Zaferi’nin milli birlik ve beraberliğin en güçlü göstergesi olduğuna vurgu yaparak, “Bin yıllık köklere sahip Zafer Bayramı ruhu, birlik ve beraberliğimizin güç kaynağıdır. Bu ruh, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı ve gelecek nesillerin yol göstericisi olacaktır” dedi.

Mesajının sonunda şehit ve gazileri de anan Yandım, “Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şifalar diliyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi