Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Fatih Softa, 30 Ağustos’un, bizlere özgürlüğün ve bağımsızlığın bedelinin ne kadar ağır olduğunu hatırlatırken; aynı zamanda geleceğe daha güvenle bakmamız için yol gösterdiğini vurguladı.

Fatih Softa, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Softa, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük sembollerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin iman dolu azmi ve kararlılığıyla kazanılan Büyük Taarruz, sadece bir askeri başarı değil; aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir.

30 Ağustos, bizlere özgürlüğün ve bağımsızlığın bedelinin ne kadar ağır olduğunu hatırlatırken; aynı zamanda geleceğe daha güvenle bakmamız için yol göstermektedir. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”

Muhabir: Haber Merkezi