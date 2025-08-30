ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Demirer, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda verilen mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti 102 yıldır bütünlüğünü koruyabiliyorsa, bunu 30 Ağustos Zaferi’ne ve Cumhuriyetimizin sağlam temellerine borçludur” ifadelerini kullandı.

Demirer, mesajında Büyük Taarruz’un stratejik önemine de değinerek şunları kaydetti:

“Mustafa Kemal Paşa, riskli ama kararlı bir planla Türk Ordusu’nu zafere taşımış, 6 ayda aşılamaz denilen Yunan tahkimatını 6 saatte yıkmıştır. Beş gün içinde Yunan Ordusu dağıtılmış, 15 gün sonunda İzmir’e ulaşılmıştır. Bu zafer, tüm yokluklara ve ihanetlere rağmen akıl, bilim, cesaret ve millet iradesiyle kazanılmıştır.”

Demirer, bağımsızlık mücadelesinin kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tüm milletin ortak eseri olduğunu vurgulayarak, “Şerife Bacı’dan Mehmet Onbaşı’ya, nice kahraman Kuvayı Milliyeci’nin kanıyla yazılan bu destan, Cumhuriyetimizin en kıymetli hazinesidir” dedi.

Son olarak, ADD olarak Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Demirer, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılını kutluyor, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi