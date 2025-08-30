Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Cumhuriyet’in temeli ulus devlet anlayışıdır. Bu ilkelerin aşındırılması ulusal birlik açısından ciddi bir tehdittir” dedi.

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Demirel mesajında, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının Cumhuriyet’in kurulmasının önünü açtığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kusursuz stratejisi, ulusumuzun ve ordumuzun büyük özverisiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi'yle, tam bağımsız, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolu açılmıştır. 30 Ağustos, Sevr düşü peşinde koşanların emellerini boşa çıkaran, Türk Ulusu’nun gelecekte de gelişip güçlenmesinin engellenemeyeceğini tüm dünyaya ilan eden bir zaferdir.”

Bazı uluslararası çevreler ve ülke içindeki siyasi söylemlerde “Türk Milleti” kavramının tartışmaya açılmasını eleştiren Demirel, “Cumhuriyet’in temeli yurttaşlık esasına dayanan ulus devlet anlayışıdır. Üniter yapı ise vatanın bölünmez bütünlüğünün en güçlü teminatıdır. Bu ilkelerin bilinçli olarak aşındırılması, ulusal birlik ve beraberliğimiz açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin aydınlık yarınlara ulaşabilmesi için Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Demirel, “Eğitim-İş, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk’e, O’nun devrimlerine, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kazanımlarına sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.

Demirel, mesajının sonunda tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitleri saygı ve minnetle andığını ifade etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ