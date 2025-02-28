Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Ramazan ayı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mehmet Tahtasız, “Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve birlik-beraberlik gibi değerleri pekiştirerek insanların huzur, mutluluk ve barış içinde yaşamalarına vesile olan Ramazan ayına erişmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı tüm İslam âlemine huzur, mutluluk ve bereket getirsin” dedi.

Halkın büyük çoğunluğunun yardımlaşma ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini ifade eden Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyet daha da artmaktadır. Halkımızın içinde bulunduğu durumu düşününce yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu aşikârdır. Diyanet Işleri’nin de açıkladığı gibi emeklimiz fitre ve zekât kabul esecek durumdadır. Birçok aile evine askıda ekmek götürmektedir. Türk halkı her zaman yardımlaşma ve dayanışma ile ayakta kalmıştır. Bu süreçte de Ramazan ayı vesilesi ile yardımlaşma ve dayanışmanın artmasını temenni ediyor, bu mübarek ayın başta Çorum’umuz olmak üzere milletimize, İslam alemi ve insanlık için sağlığa, barışa, huzura ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerime hayırlı ve bereketli ramazanlar diliyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ