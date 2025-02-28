Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi, AHL Park AVM’de sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik, Sağlıklı Beslenme, Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele, Pulmoner Rehabilitasyon ve Dünya Böbrek Günü konularında yoğunlaşırken, çeşitli sağlık taramaları da gerçekleştirildi.



Etkinliğe; Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Naim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncer, Tarım İl Müdürü Hayrullah Göktekin ve Öğretmenevi Müdürü Şahin Özcan katıldı.

Etkinlikte, “Teknolojiye Değil, Sevdiklerine Bağlan” adlı sergi ziyaret edildi ve katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, sağlıklı beslenme standında boy-kilo ölçümü (Beden Kitle Endeksi) yapılırken, kronik hastalıklar hakkında da şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Katılımcılara sağlık dergileri ve sağlıklı beslenme ikramları sunuldu.

Etkinlik kapsamında, Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan da ziyarette bulunarak, müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinin tanıtımı yapıldı.