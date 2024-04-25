28’nci yasama döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak Meclis’e giren Mehmet Tahtasız, halk buluşmalarının 5’ncisini gerçekleştiriyor.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 26 Nisan Cuma günü saat 15.00’te CHP Çorum İl Başkanlığı’nda 5’incisini gerçekleştireceği halk buluşmasında vatandaşları dinleyecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Çorum halkının takdirleriyle milletvekili seçildiğim günden itibaren göz bebeğimiz ilimiz Çorum’un yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını gündeme taşıma gayreti içinde oldum. Çorum merkez, 13 ilçemiz ve köylerimizde gerçekleştirdiğim ziyaretlerle hemşehrilerimizi dinledim. Gündeme taşınabilecek konuları gündeme taşıdım. Haksız bir uygulama var ise çözüm yollarını aradım. Çalışmalarımı bu anlayış ve yaklaşım doğrultusunda devam ettiriyorum. Yine belirli aralıklarla İl Başkanlığımızda gerçekleştirdiğim toplantılarla hemşehrilerimi dinliyorum. Bu buluşmaların 5’ncisini 26 Nisan Cuma günü saat 15.00’te CHP İl Başkanlığımızda gerçekleştireceğim. Ayrımsız tüm hemşehrilerimi bekliyorum” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ