Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu, Çorum’da düzenlediği basın toplantısında tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda üreticilere yönelik gerçekleştireceği toplantı öncesinde CHP İl Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Solakoğlu, mevcut politikaları sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Solakoğlu, gözaltı uygulamalarının bir baskı unsuru haline geldiğini savunarak, “Gözaltılar artık bir adaletsizlik ve tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Çağdaş bir hukuk devleti açısından bu tür uygulamaları kabul etmek mümkün değil” dedi.

“TARIMDA İTHALAT BAĞIMLILIĞI ARTTI”

Tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların yapısal hale geldiğini ifade eden Solakoğlu, Türkiye’nin birçok alanda ithalata bağımlı hale geldiğini belirtti.

Avrupa’da en fazla hayvana sahip ülkelerden biri olunmasına rağmen et ithalatında üst sıralarda yer alındığını söyleyen Solakoğlu, bunun mevcut politikaların başarısızlığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Tarım Bakanlığı’nın verilerinin de gerçeği yansıtmadığını iddia eden Solakoğlu, hayvan varlığına ilişkin resmi rakamların sahadaki durumla örtüşmediğini savundu.

“ÇORUM TARIMDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ”

Çorum’un tarımsal potansiyeline dikkat çeken Solakoğlu, ilin çeltik ve ceviz üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sulanabilir arazilerin fazla olduğunu vurgulayan Solakoğlu, nohut ve mercimek gibi ürünlerin üretimi için de büyük bir potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Tarım politikalarında köklü değişiklikler yapacaklarını söyleyen Solakoğlu, “CHP iktidarında doğrudan destekleri 4-5 kat artıracağız. Bölgesel ve ürün bazlı desteklerle üreticiyi güçlendireceğiz” dedi.

“TARIMDA KADIN EMEĞİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Tarımda kadın emeğinin önemine değinen Solakoğlu, “Şunu her zaman söylüyorum; Türkiye’de arılar ve kadınlar var. Bu ikisi olmadığı zaman aç kalırız. Tarım sektöründe çalışan kadınların tamamımı bizim iktidarımızda sigorta kapsamına alacağız. Kırsalda yaşamın önünü açmak için bir takım iyileştirmeleri mutlaka yapmalıyız. Köyde yaşayanların da şehirdeki gençler gibi refah içinde yaşadığı bir Türkiye hedefliyoruz” diye konuştu.

“KOOPERATİFLEŞME ŞART”

Gıda enflasyonuna dikkat çeken Solakoğlu, çözümün kooperatifleşmeden geçtiğini vurguladı. Devletin daha aktif rol aldığı kamucu bir model öneren Solakoğlu, çiftçilerin teminat göstermeden kredi kullanabileceği bir sistem kuracaklarını söyledi.

TAHTASIZ: “ÇORUM’DA DEĞERLER ELDEN ÇIKARILIYOR”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı hale geldiğini belirtti. Çorum’daki bazı önemli alanların satışa çıkarıldığını ifade eden Tahtasız, “Çağşak ve Mislerovacığı gibi önemli su havzaları ile eski verem hastanesi arazisinin satışa çıkarılması üzücüdür” dedi.

SOLMAZ: “ÇİFTÇİ ÜRETEMEZ HALE GELDİ”

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ise yanlış politikalar nedeniyle üreticinin maliyetlerinin arttığını ve çiftçinin üretim yapamaz duruma geldiğini söyledi. Solmaz, “Çorum bir tarım kentidir. Çiftçinin sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

