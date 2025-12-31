CHP Çorum İl Gençlik Kolları, Kadıköy Gençlik Kolu İlçe Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat’ın tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla parti binası önünde basın açıklaması yaptı.

Asgari ücretle ilgili yapılan basın açıklaması sırasında attığı slogan gerekçe gösterilerek tutuklanan Bilge Kağan Şarbat için düzenlenen açıklamaya CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl-İlçe yöneticileri ve Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve çok sayıda partili katıldı.

Basın açıklamasını CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ege Özceylan okudu.

Özceylan, son dönemde protestolar, gözaltılar ve tutuklamaların artmasına dikkat çekerek, gençlerin anayasal haklarını kullandıkları için cezalandırıldığını söyledi.

Kadıköy Gençlik Kolları’nın “Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz” diyerek barışçıl bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdiğini hatırlatan Özceylan, bu eylemin demokratik sınırlar içinde yapıldığını vurguladı.

Bilge Kağan Şarbat’ın yalnızca bir slogan gerekçe gösterilerek tutuklandığını ifade eden Özceylan şu ifadelere yer verdi:

“Bilge Kağan 19 yaşında, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümü hazırlık öğrencisi. 1 ay sonra final sınavları var. O etliye sütlüye karışmadan sıcak evinde oturabilirdi. Ama o gün orada yürüyen yüzlerce insan gibi Bilge Kağan da yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe sessiz kalamadı. Çünkü onun da kalbi milyonlarca asgari ücretliyle birlikte atıyordu. Bilinsin ki: Bilge Kağan’ın tek suçu bu halkı çok sevmektir. Bilge Kağan’ın tek suçu yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe karşı çıkmaktır. Başka da hiçbir suçu yoktur. Alnı ak, başı diktir. Tertemizdir.

Vicdandan, merhametten yoksun yöntemlerle gençliği susturmaya çalışan, mücadelemizi baskılamaya çalışan; bunu başaramadığını gördükçe vicdanını daha da kaybeden bir anlayışla karşı karşıyayız. On milyonlarca insana açlık sınırının altında asgari ücret reva görülmüş, Mutfaktaki yangın ülkeyi sarmış, Gençler gülmüyor, işçiler gülmüyor, emekliler ayın sonunu getiremiyor, İktidar ise bu elim tabloya gözlerini kapamış, asgari ücret protestosundan genç insanları zindana atıyor. Bu ülkede çalışan insanların %57’si asgari ücret alıyor. Yani ülkenin yarısından fazlası açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Şehirler güvenli değil, adalet terazisi yerinde değil; eğitim eşit değil, sağlık erişilebilir değil. Toplumun her kesimini içine çeken yoksulluğu görmezden geliyorlar. Bu ülkede 70 yaşında, 80 yaşında insanlar çalışmak zorundalar. Lise çağındaki çocuklar, ceplerine bir miktar para girebilsin diye MESEM gibi sömürü projelerinde can veriyorlar.

Milyonlarca öğrenci, şanslılarsa burs, değillerse kredi olarak aldıkları KYK bursuyla geçinmeye çalışıyorlar. Yani günlük 100 TL ile. Günlük 100 TL ile karnınızı doyuramaz, bir kahve bile içemezsiniz. Bu ülkenin gençlerine günlük 100 TL’yi, bir de zindanları reva görüyorlar. Biz bu hazin çırpınışların sebebini biliyoruz. 19 Mart’tan bu yana yüzlerce arkadaşımız hapsedildi. Yatarı olmayan, neden suç olduğu dahi belli olmayan garabetlerle sayısız gencin ömründen haftalar, aylar çalındı. Hepsi alnı ak, başları dik bir şekilde tahliye oldular. Bu kararları alanların aklındaki düşünceyi biliyoruz. Biz bu gençleri tutuklayalım, tutuklayalım ki bir daha haklarını aramasınlar. Adaleti, demokrasiyi savunmasınlar.

İşçinin, emekçinin, yetimin hakkını savunmasınlar. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın dün ifade etti bizler de tekrar edelim: Erdoğan nasıl ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e “Ankara merkezli siyaset yap” diyorsa bu tutuklamayla bize CHP Gençlik Örgütleri’ne biz gençlere de diyor ki “Siyaset yapmayın, asgari ücreti konuşmayın, KYK burslarını genç yoksulluğunu konuşmayın, çocuk işçiliği MESEM’lerde katledilen çocukları konuşmayın, ataması yapılmayan öğretmenlerden bahsetmeyin kaderinize razı olun” diyor.

Çizdiğiniz ve çizeceğiniz sınırlara bedeli ne olursa olsun hapsolmayacağız. Bize kader diye dayattığınız geleceksizliğe razı olmayacağız. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin, arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İşçilerle, emekçilerle, kadınlarla dayanışma içinde olmaya; onların sorunlarını kendi sorunumuz bilmeye devam edeceğiz. Neyi konuşmamızı istemiyorsanız bilin ki bugünden sonra daha çok konuşacağız. Ne Bilge Kağan’ı ne de baskılarınızla yıldırmaya çalıştığınız tek bir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız.

Bizi böyle durdurabileceğini sananlar, tıpkı sandıktan demokrasi darbeleriyle kaçabileceklerini düşünenler gibi yanılgı içindedir. Geçim mücadelesi veren gençler tehdit değildir. Yüzü gülmeyen insanlardır tehdit olan. Yoksulluğu yönetmektir. Bir gün dolu, bir gün boş kalan tencerelerdir tehdit. Etrafında biriken artık sebzelerin toplandığı Pazar tezgahlarıdır. Ne kiraya, ne dolaba yetmeyen asgari ücrettir tehdit. Elini kolunu sallaya sallaya gezen suç baronları, uyuşturucu baronlarıdır. Hukuku baskı aracı olarak kullanan, devletin verdiği yetkileri siyasi saiklerle istismar eden, görevini kötüye kullananlardır bu millete tehdit olan. Defalarca söyledik. Slogan atan, demokrasiyi, adaleti savunan gencecik insanlardan suç yaratamazsınız. Suçlu yaratamazsınız.

19 yaşında bir gencin hak arayışından korkarak ülke yönetemezsiniz. CHP Gençlik Örgütlerini, bizleri baskılarla, yasaklarla, hukuksuzluklarınızla sindiremezsiniz. İstanbul Gençlik Örgütlerimizin sesine kulak veriyor, bizler de ifade ediyoruz: Birimiz özgür değilsek, hiçbirimiz özgür değiliz. Açıklandığı gün açlık sınırı altında kalan asgari ücrete, sefalet ücretine karşı çıktığı için tutuklanan Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat yalnız değildir. Arkadaşımız serbest bırakılmalıdır.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR