Çorum Belediye Meclisi, 2023 yılı bütçe kesin hesabını görüşmek üzere Meclis 2. Başkanvekili Ertuğrul Eren başkanlığında toplandı.

Toplantıda Belediyenin 2023 yılı bütçesiyle ilgili kesin hesap cetveli madde madde oylayarak kabul edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın katılmadığı toplantıda; CHP Grubu adına Meclis Üyesi Erdem Erol ve Nazik Bulut söz alarak, bütçeye yönelik eleştirilerde bulundu.

Cumhur İttifakı adına söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de eleştirileri yanıtladı.

Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ikinci oturumu müdürlüklerinin bütçelerinin oylanması ile son buldu.

“TASARRUF TEDBİRLERİNİ ARTIRALIM”

2023 bütçesi hakkında konuşan CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, “Gelirlerimizi artıramıyorsak, mevcut alacaklarımızı tahsil edemiyorsak, sağlıklı bir bütçe oluşturmak için yapacağımız en sağlıklı çalışma lüzumsuz giderlerimizi azaltmak. Tasarruf tedbirlerini artırmak. Gelecek dönemlerde de gelirlerimiz ve giderlerimiz arasındaki açığı kapatmak için ya borçlanmak zorundayız, ya gayrimenkul satmak zorundayız ya da yapacağımız yatırım ve faaliyetlerden vazgeçmek zorundayız” ifadesini kullandı.

Belediyede bazı müdürlüklerin imha ettiği ve kullanmadığı bütçeleri eleştiren Bulut, müdürlüklerin gelecek yıllarda yapacakları faaliyetleri ve bu faaliyetlere ayıracakları bütçeleri daha gerçekçi ve sonuç odaklı yapmalarını istedi.