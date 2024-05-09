Çorum Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen Mayıs ayı ikinci oturumunda 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabı ve İdare Taşınır Yönetim Hesabı görüşülerek oylamaya sunuldu.
Belediye Meclis üyeleri İkinci Başkanvekili Ertuğrul Eren'in yönettiği toplantının ilk oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabı ve İdare Taşınır Yönetim Hesabı görüşülerek karara bağladı.

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Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bütçe ile ilgili yaptığı açıklamada 2023 yılı bütçesinin 2 milyar 137 milyon TL gelir, 2 milyar 233 milyon TL gider olarak gerçekleştiğini belirtti.
Yapılan değerlendirmelerin ardından bütçede bulunan maddeler tek tek oylanarak kabul edildi. 

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Editör: NURDAN AKBAŞ