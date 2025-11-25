Sendikalarda bulunan öğretmenlerin gününü kutlayan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindekiler, bu vesileyle de sorun ve talepleri dinledi, çözüm önerilerini görüştü.

Ziyaretlerde CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’a; Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Başkan Vekili Garip Özgür, İl Eğitim Sekreteri Halil Ünal, İl Başkan Yardımcıları Feza Piroğlu Ünaldı, Duran Keçeci, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Mustafa Eker, Hanim Ergül, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör de eşlik etti.

EĞİTİM-İŞ’TE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden CHP İl Başkanı Solmaz, öğretmenlerin hak ettiği değeri görmesi gerektiğinin altını çizerek, eğitimin ülkenin geleceği için ne denli önemli olduğunu anlattı.

Solmaz, sık sık değişen milli eğitim bakanlarının kendine göre eğitim sistemini değiştirdiğini, eğitim ve sınav sisteminin sürekli değişmesinin öğretmen, öğrenci ve velileri zor durumda bıraktığını dile getirerek, “kervan yolda dizilir” mantığıyla hareket edilmesinin ülkemizin geleceğine zarar verdiğini ifade etti.



Eğitim sorunlarının takipçisi olduklarını vurgulayan Solmaz, CHP iktidarı için programın hazır olduğunu, yaşanan tüm sorunları çözebilecek kadrolara sahip olduklarını, CHP iktidarı ile birlikte aydınlık bir geleceğin güçlü adımlarının atılacağını kaydetti.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel ve yönetim kurulu üyeleri de yaşanan bazı sorunları ve talepleri aktararak, nazik ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür ettiler.

EĞİTİM-SEN’E ZİYARET

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve parti yöneticileri, daha sonra Eğitim-Sen Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek sendika yönetici ve üyelerinin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Burada Sendika Başkanı Kenan Sırma ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Solmaz, eğitim sektörünün ve öğretmenlerin sorunlarının takipçisi olduklarını dile getirdi.

Kenan Sırma ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretlerinden dolayı CHP’li yöneticilere teşekkür ettiler.



ADD’YE ZİYARET

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve beraberindeki heyet, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ni de ziyaret ederek dernek üyesi öğretmenlerin gününü kutladı.

Şube Başkanı emekli öğretmen Uğur Demirer’in Öğretmenler Günü’nü kutlamak isteyen CHP heyeti, Demirer’in rahatsızlığından dolayı evinde istirahatta olması nedeniyle canlı telefon bağlantısı ile görüşme yaptı.

ADD Yönetim Kurulu Üyeleri Türkmen Bolat ve Kubilay Olcan ile bir süre görüşme yapan CHP heyeti, dernek çalışmalarını değerlendirdi.