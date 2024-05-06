Helva dağıtımına CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Etkinlik sırasında bir konuşma yapan İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, hiçbir kaybın boşuna yaşanmadığını ve hiçbir acının boşuna çekilmediğini belirterek, “Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin, İbrahim Kaypakkayaların hayalini kurduğu eşit, özgür bir yaşam ve barış içinde bir arada yaşama ideali bugün milyonların ideali haline gelmiştir” dedi.



İsrail’le ticareti çatışmalar başladıktan 208 gün sonra 35 binden fazla Filistinlinin öldürülmesinin ardından sınırlandırdığını açıklayan AKP’nin Denizlerin denize döktüğü 6. Filonun soyundan geldiğini kaydeden Solmaz, “Milyonlarca insan yurdunu terk etmek zorunda kalırken, bir avuç sermayedarın biraz daha kar etmesi uğruna can verirken, Denizlerin mücadelesini sahiplenmek, onların miras bıraktığı ışıklı yolumuzu aydınlatmak bir tercih olmaktan çıkmıştır. Türk gençliğinin gelecek mücadelesi için artık bir zorunluluktur” dedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar da 6 Mayıs’ta toprağa düşen üç fidanı sevgi ve saygıyla andıklarını belirtirken, 6 Mayıs’ın aynı zamanda Hıdır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu, sevginin, hoşgörünün, barışın, dayanışmanın, yardımlaşmanın, kucaklaşmanın sembolü olan bir gün olduğunu kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından CHP İl Kadın Kolları tarafından hazırlanan helvalar vatandaşlara ikram edildi.