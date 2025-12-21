Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Başkan Yardımcısı Resul Yiğitoğlu ve beraberindeki heyet, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyaret, Birliğin “1. Sınıf Tarımsal Amaçlı Örgüt” statüsüne kavuşması dolayısıyla gerçekleştirildi. CHP heyeti, Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşarak, elde edilen başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Ziyarette, Çorum’da hayvancılık sektörünün mevcut durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve tarımsal örgütlenmenin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Yılmaz Kaya, nazik ziyaretlerinden dolayı CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, 1. Sınıf Tarımsal Amaçlı Örgüt unvanının üreticiler adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Kaya, üreticilere daha nitelikli hizmet sunmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR