Parti binasında çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve parti yöneticileri, çocuklarla birlikte 23 Nisan’ı kutladı.

Parti yöneticileri ve çocuklar arasında karşılıklı yüz boyama etkinliği yapılırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utlu Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Veli Uysal, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetimi, Halk-Lis Başkanı Benan Sir ile partililer, çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

İl Başkanı Solmaz, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak, milli egemenlik vurgusu yaptı. Solmaz, tüm çocukların ve katılımcıların bayramını kutladı.

Editör: HABER MERKEZİ