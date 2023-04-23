CHP İl Başkanı Ümit Er’in verdiği bilgiye göre bugün Atatürk Anıtı’nda Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma törenine katılım sağlanacak. Daha sonra ise saat 14.00’de Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından Mahsuni Şerif Parkı’nda düzenlenecek çocuk şenliğine katılacak olan CHP ve Millet İttifakı temsilcileri, çocuklarla birlikte 23 Nisan’ı kutlayacak.

ÇOCUK ŞENLİĞİ DÜZENLENECEK

CHP Çorum İl Örgütü, ayrıca saat 16.00’da Kadeş Barış Meydanı’nda “Çocuk Şenliği” programı düzenleyecek. Çocuk Şenliği; türküler, şiirler, yarışmalar, danslar ve sürpriz hediyelerle süslenecek.

CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, gerek çelenk sunma törenine, gerekse çocuk şenliğine tüm partilileri, Çorum halkını ve çocukları davet etti.

(Haber Merkezi)

