Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü tarafından ilimiz Mecitözü İlçesi’nde başlatılan Danışma Kurulu Toplantıları haftasonu 4 ilçedeki toplantılarla devam etti.

CHP İl Başkanlığı organizesi ile ilk toplantı Mecitözü’nde yapılmıştı. CHP’nin ilimizdeki çalışmalarının değerlendirildiği ve ilçenin mevcut durumunun masaya yatırıldığı Danışma Kurulu Toplantılarında ayrıca yeni parti programı ile ilgili partililerin ve muhtarların görüşleri alınıyor.

Bu kapsamda CHP tarafından Osmancık, Uğurludağ, Bayat ve Laçin ilçesinde 4 ayrı toplantı düzenleyen CHP yöneticileri hem vatandaşlarla buluştu hem de parti çalışmalarını görüştü.

CHP Danışma Kurulu Toplantıları’na İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Bilişim Sorumlusu Uğur Eke, önceki dönem İl Başkanı Veli Yalçınkaya, önceki dönem Milletvekili adayı Muharrem Bozdoğan, önceki dönem Belediye Başkan Aday Adayı Günay Çimen, İl yöneticileri, İl Genel Meclis Üyeleri, İl-İlçe Kadın Kolları yöneticileri, partililer ve muhtarlar katıldı.

Divan başkanlığını İl Başkanı Solmaz'ın yaptığı toplantılarda parti programı konusunda üyelerin ve muhtarların duygu ve düşünceleri alınarak verimli bir toplantı yapıldığı ifade edildi. Toplantıya katılan ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

İl Başkanı Solmaz ve Milletvekili Tahtasız yaptıkları açıklamada; “Toplantıda, partililerimizin taleplerini ve önerilerini dinledik. Olası bir erken seçim için yol haritamızı belirledik. Birlik ve beraberlik içinde, yorulmadan çalışarak iktidara olan inancımızı bir kez daha vurguladık. Unutmayalım ki; “Geçim yoksa, seçim var.” Halkımızın birçok sorunu var, ancak her sorunun bir çözümü var; bunun adı Cumhuriyet Halk Partisi. Geleceğe umutla bakıyor, birlikte güçlü adımlar atarak halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyız. Erken seçim talebimiz doğrultusunda, çalışmalarımıza ara vermeden devam etmeye, bu iktidarın halka yaşattığı yoksulluk ve sefaleti kapı kapı dolaşarak aktarmaya devam edeceğiz” görüşüne yer verdi.

CHP yöneticileri toplantıların ardından ilçelerde çeşitli ziyaretler de yaptı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ