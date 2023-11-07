100 Yıllık CHP’nin 8. Genel Başkanı Sayın Özgür Özel oldu. Bir başka deyişle 13 Yıldır CHP’nin genel başkanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti diyebiliriz. Özellikle son seçimlerde izlenen politikalar değişimcilerin kazanmasının ana nedeni oldu.

Kılıçdaroğlu’na kaybettiren nedenlerin başında partin sağa kayması, sağ etiketli kişilere partide yer vermesi, uzun yıllar ön seçimlerin yapılmamış olması, parti tabanının önemsenmemesi ve laikliğin korunamaması olarak nitelenebilir. Ayrıca son cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazandığı yönündeki iddia ve kanaatler de yoğundur. Ancak kendi oylarına da sahip çıkamamıştır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı anlaşmanın açığa çıkması ise Sayın Kılıçdaroğlu ile parti tabanındaki gönül bağının kopmasına neden olmuştur.

Üst üste yapılan bu hatalar, CHP’li seçmenin sandığa gitmeme, hatta boş oy verme gibi büyük bir tehlikeyi ve tepkiyi bağrında yaşatıyordu. Doğru ve demokratik olanı son genel seçimlerden sonra, Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan çekilmesiydi. Olmadı, en azından 38. Kongrede seçimlerin ikinci tura kalmasında çekilmeli ve kendisini ezdirmemeliydi. Olmadı, olamadı, bu da Sayın Kılıçdaroğlu’nun koltuğa tutkulu insan olduğu izlenimini güçlendirdi.

Seçimlerin sonucu ise 1366 delegeden ilk turda Kılıçdaroğlu 664 oy alırken Özgür Özel 682 oy almıştır. Hiçbir aday salt çoğunluk olan 684 oyu alamadığı için seçim ikinci tura kalmıştır. İkinci turda da genel başkanlık yarışını Özgür Özel 812 oyla önde bitirmiştir.

Kılıçdaroğlu kaybederken, Özgür Özel’e kazandıran nedenler bazı vaatleri olmuştur.

*Örgüt için katılım sağlanacak. Dijital katılım ve her altı ayda bir kurultay delegeleriyle toplantı yapılacak.

*Parti meclisi toplantılarında dijital katılımla örgütlerin tavır ve görüşleri alınacak.

*Milletvekili ve belediye seçimlerinde önseçim yapılacak ve bu temel ilke olacak.

*Devletin örgüte verdiği yardım payı iyileştirilecek.

*Kılıçdaroğlu kendini savunur ve geçmişe dönük soruları yanıtlarken, Özgür Özel geleceğe dönük vaatlerde bulundu. Kendisini de güvence olarak ortaya koydu.

Başarı ve başarısızlıkları ile partide Kılıçdaroğlu dönemi kapandı. Bu döneme baktığımızda Ankara’dan, İstanbul’a şanlı yürüyüşün iz bıraktığını ve son yerel seçimleri kazanmasının ülkemize bir nefes aldırdığını unutmamak lazım.

Sayın Özgür Özel dönemini ise yaşayarak göreceğiz. Verilen sözlerin ne kadarı tutulabilecek, parti sağa kaymaktan gerçekten kurtarılacak mı? Sağa kaymak CHP’ye bir şey kazandırmaz. Sağın her rengi zaten var. CHP sağa kayarsa sağdaki asıl partilerin birer fotokopisi olur. Asıl varken halk neden fotokopisine baksın.

CHP acilen başta laiklik olmak üzere 6 oku ile simgeleşen fabrika ayarlarına dönmelidir. Unutmayalım Sayın Bülent Ecevit 1974 seçimlerinde yüzde 42 oyu böyle almıştı.

Sayın Özgür Özel’in henüz arkasında bir başarı hikâyesi yoktur. Kaybeden Kılıçdaroğlu karşısında kazanmıştır. Söylemlerini gerçekleştirdiği ölçüde de gerçekten kazanmış olacaktır.

Sağ partilerde olmayan bir demokratik değişim CHP’de gerçekleşti. Bu yeni dönemde ülkemizde demokrasinin de gerçekleşmesi dileğiyle Sayın Özel’e bir şans vermek gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz için hayırlısı olsun.