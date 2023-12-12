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Erkan Özbal, başvuru dosyasını CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar’a teslim etti.

Başvurusunun ardından bir mesaj yayınlayan Erkan Özbal, “Belediye Meclisi üyeliği aday adaylığı başvurumu yaptığım bu süreçte yanımda olan başta ailem olmak üzere İl Başkanım Sayın Av. Dinçer Solmaz’a, Merkez İlçe Başkanım Sayın Av. Utku Ulaş Taşar’a, Kadın Kolları Başkanım Sayın Kamile Anar'a, Gençlik Kollarına, parti yöneticilerime teşekkürler ediyorum. Yolumuz açık olsun. Allah utandırmasın.

Ayrıca, bugüne kadar görev yaptığımız başta Grup Başkanvekilimiz Sayın Tuncay Yılmaz ve tüm belediye meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.