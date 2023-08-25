Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe kongreleri tüm hızıyla devam ediyor.
Tek listeyle gidilen kongrede divan başkanlığına CHP İl Başkanı Ümit Er, kâtipliklere Ergülü Akşit ve Şahinbaz Akdurum seçildi.
Kongreye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, eski İl Başkanı Cengiz Özkubat, Av. Dinçer Solmaz, Av. Sadık Eral, Talip Eken, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile çok sayıda partili katıldı.
60 delegenin oy kullandığı ilçe kongresinde Hünkar Akburu yeniden güven tazelerken, yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Enver Yusuf İpek, Galip Akşit, Celal Akburu, Ergülü Akşit, İsmail Sarı, Yusuf İpek, Abdullah Soyaslan, Özgür Akşun, Hüseyin Soyaslan, Bayraktar Aydınlı.
İl Kongre Delegeleri ise Hünkar Akburu, Enver Yusuf İpek, Celal Akburu, İsmail Sarı ve Abdullah Soyaslan’dan oluştu.
CHP’de Uğurludağ ile birlikte 7 ilçenin kongresi tamamlanırken, bugün de Osmancık’ın ilçe kongresi yapılacak.