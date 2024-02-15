“İÇİNİZ RAHAT OLSUN, HİÇBİR PERSONEL İŞTEN ÇIKARTILMAYACAK”

Çöphüseyinoğlu, kamuoyunca bazı çevreler tarafından bilinçli bir şekilde “belediye personeli işten atılacak” ve “sosyal yardımlar kesilecek” şeklinde asılsız söylentiler dillendirildiğini hatırlatarak, kesinlikle böyle bir durumun söz konusu olmayacağını kaydetti.

Belediye Başkan Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu, seçimleri kazanıp göreve gelmeleri halinde hiçbir personelin işten çıkartılması gibi bir problem olmayacağını, sosyal yardımların da artarak devam edeceğini belirterek, “Belediye personelinin, ailelerinin ve halkımızın içi rahat olsun. Personel kesinlikle işine devam edecek, sosyal yardımlar da günün ihtiyaçlarına göre artırılarak, yeniden güncellenerek devam edecek” dedi.

“SOSYAL YARDIMLAR AYLIK 5 BİN LİRAYA ÇIKARTILACAK”

Maddi durumu yerinde olmayan ailelere sosyal kartlar aracılığıyla ödenen ve yeni yılda aylık 800 lira olarak belirlenen yardımların son derece düşük olduğunu, bu rakamın bir ailenin zorunlu mutfak giderini karşılamaktan çok uzak olduğunu dile getiren Çöphüseyinoğlu, belediye başkanı seçilmesi halinde bu rakamı 5 bin lira seviyesine çıkartacağını sözlerine ekledi.

Editör: UĞUR GÖRKEM