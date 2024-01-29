İl merkezi ve ilçelerde belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından gözler şimdi de İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi listelerine çevrildi. Çorum’un Ortaköy İlçesinde İl Genel Meclisi Üyesi adaylarının belirlenmesi için önseçim yapıldı. Önseçimde ilk sırayı Aşdağul önceki dönem Belediye Başkanı Dursun Uzunca aldı.

Uzunca, “Partimizin Ortaköy İl Genel Meclis Üyesi önseçimini tüm üyelerimizin katılımı ile demokrasi ortamında ve şenlik havasında gerçekleştirdik. Hedefimiz Ortaköy’de 2 İl Genel Meclis Üyeliğini partimize kazandırmak. Katılım sağlayan tüm partililerimize teşekkür ederiz” dedi.

Önseçim; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ile bazı il yönetim kurulu üyelerinin gözetiminde yapıldı. Önseçimde Dursun Uzunca 104 oyla ilk sırayı alırken, Aladdin Ergön 91 oyla ikinci sırada, Mustafa Acar ise 86 oyla üçüncü sırada yer aldı.