İki adayın başkanlık için yarıştığı seçimlerde Kıvanç Azman, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Kongre parti binasındaki Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda yapıldı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül'ün de hazır bulunduğu genel kurula, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayları Kıvanç Azman, Orhan Başaran ile gençlik kolları üyeleri katıldı.

Toplantıda Divan Başkanlığı'na Uğur Eke, katip üyeliklere ise Nisanur Tatlı ve Emel Alaş seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede bir konuşma yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, her iki adaya da başarılar diledi.

Daha sonra seçimlere geçildi. İki adayın başkanlık için yarıştığı kongrede 97 üyeden 72’sinin oyunu alan Kıvanç Azman, CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. Diğer aday Orhan Başaran ise 25 oyda kaldı.

Kıvanç Azman'ın yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU ASİL: Yağız Ulaş Fırat Ilıman, Anıl Metin Gündoğdu, Hüseyin Gökkaya, Melisa Özbolat, Tülin İlçi, Bilal Karahanlı, Erdeniz Çakar, Duygu Ergün, Umut Çınar, Hakan Baylan, Beyza Türk , Aziz Mustafa Bek.

YÖNETİM KURULU YEDEK: Mustafa Tezgül, Onur Kara, Eren Aydoğmuş, Akın Çiçek, Önder Kalender, Tayfun Can Topaktaş, Deniz Can Polat, Vural Ergen, Ilgım Yavuz, Okan Sevinç, Sezai Pehlivan, İsmail Çölgeçen.

İL GENÇLİK KOLLARI

KONGRESİ EYLÜL'DE

CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde Eylül ayı içerisinde yapılması beklenen İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak 145 delege de belirlenmiş oldu.