Demokrat Parti (DP) Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, Çorum Belediyesi yönetimine yönelik iddialar ve eleştiriler içeren bir basın açıklaması yaptı. Damar, belediye yönetiminde “şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin zedelendiğini” savundu.

Yapılan açıklamada, belediye idaresinde kamuoyunun dikkatini çeken bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Damar, “Belediye yönetiminin son dönemde kamu vicdanını rahatsız eden iddialarla anıldığını, bu durumun kamu kaynaklarının kullanım biçimine dair ciddi soru işaretleri doğurduğunu” ifade etti.

Açıklamada, belediyeye bağlı birimlerde zimmet, personel uygulamaları ve mali işlemler konusunda çeşitli iddiaların kamuoyuna yansıdığı hatırlatılarak, “Bu olayların şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması, gerekli idari ve hukuki süreçlerin eksiksiz yürütülmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Damar ayrıca, belediye yönetiminde yapılan bazı yapısal değişikliklerin çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğu yönünde şikâyetler aldıklarını da dile getirdi.

“Hesap verebilir bir yönetim anlayışı, çalışanına ve halkına güven veren bir belediyeciliğin temelidir.” dedi.

Demokrat Parti İl Başkanı Damar, açıklamasının sonunda, kamu yönetiminde şeffaflık, adalet ve denetim vurgusu yaparak, “Çorum halkı, dürüst ve açık bir yönetimi hak ediyor.” ifadelerini kullandı.

