Program kapsamında Hitit Üniversitesi bünyesindeki kampüs ve okullarda, katılımcılar haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak

Program 3 Kasım 2025 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihinde sonlanacak.

Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında katıldıkları her gün için günlük net 1083,00-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecek.

Çorum 6.Noter Başkatibi Ebubekir tarafından kura çekiminde ismi çıkan öğrencilerin isimleri üniversitenin web sayfasından yayınlandı.

Merkezde ismi çıkan öğrencileri öğrenmek için

https://cdn.hitit.edu.tr/kariyer/files/merkez-20251021160207145.pdf

İlçelerde ismi çıkan öğrencileri öğrenmek için

https://cdn.hitit.edu.tr/kariyer/files/ilceler-20251021160215467.pdf