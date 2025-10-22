Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, karbonmonoksitin renksiz, kokusuz, tatsız ve son derece tehlikeli bir gaz olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Karbonmonoksit solunum yoluyla kana karışır, oksijen alımını engeller ve kısa sürede ölüme yol açabilir. Bu tür zehirlenmeler çoğunlukla bacası çekmeyen soba, şofben ya da bacasız gaz sobalarının yanlış kullanımından kaynaklanmaktadır.”

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenebilir ölümler olduğunun altının çizildiği açıklamada, “Ülkemizde her yıl yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor, birçok kişi sakat kalıyor. Alınacak basit tedbirlerle bu trajediler önlenebilir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan sobayı doğru şekilde yakmaları, bacalarını temizletmeleri ve lodoslu havalarda soba yakmamaları konusunda duyarlı olmaları istendi.

Muhabir: Haber Merkezi