İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçlarına yönelik "Siberağ-4" operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 ilde operasyonların yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, 86 kişinin yakalandığı Siberağ-4 operasyonları sonucu, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirterek, "Şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi" dedi.