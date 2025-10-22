Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erol Karadaş yönetiminde yapıldı. Toplantının ardından, meclis üyeleri yapımı yeni tamamlanan Çorum TSO Kültür ve Konferans Salonu’nu gezdi.

Çorum TSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla geçen oturumda, oda faaliyetleri ve gelecek dönem planlamaları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Toplantının sona ermesinin ardından, meclis üyeleri yapımı yeni tamamlanan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nu gezdi. Modern mimarisi ve teknik donanımıyla dikkat çeken yeni salonun, hem oda içi etkinliklerde hem de şehir genelindeki ticari ve kültürel organizasyonlarda aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

Toplantı sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Meclis Başkanı Erol Karadaş, üyelerin katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “TSO olarak sadece iş dünyasına değil, Çorum’un sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sunmayı sürdüreceğiz. Yeni salonumuz da bu hedefin bir parçası olarak şehrimize kazandırılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, TSO’nun yürütmekte olduğu projeler, üyelerle olan iş birliğini güçlendirecek faaliyetler ve bölgesel kalkınmaya yönelik planlamalar da ele alındı.

Muhabir: Haber Merkezi