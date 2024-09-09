Cumhuriyet Halk Partisi’nin 101. kuruluş yıldönümü bugün kutlanıyor.

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 9 Eylül 1923 tarihinde Halk Fırkası’nı kurmuş, parti 29 Ekim 1923’te de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olmuştu.

1924’te partinin adına “Cumhuriyet” sözcüğü eklenmiş, 1935’teki 4. Kurultay’da ise parti “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştı.

Dünyanın en eski partilerinden biri olan CHP, parlamentoda halen “ana muhalefet partisi” işlevini sürdürüyor ve 31 Mart yerel seçimlerinden beri de birinci parti konumunu muhafaza ediyor.