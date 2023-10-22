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CHP’nin 4-5 Kasım’da yapacağı 38. Olağan Büyük Kurultay sürecinde en önemli aşama olan 81 il kongresi tamamlandı, genel başkan ve parti yönetimini seçecek delegeler belirlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında genel başkanlık yarışına sahne olacak kurultay için iki taraf da iddialı. Başladıkları noktanın çok ilerisinde hatta önde olduklarını söyleyen “Değişimciler”e göre delege sokağın, parti tabanının sesine kulak verecek. “Değişim için ne zaman ne de aktörler uygun” diyen “genel merkezciler” ise gerçek bir yenilenmenin Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde ve yerel seçim sonrasında tartışılıp hayata geçeceği görüşünde.

ÇORUM 8 DELEGE

İLE TEMSİL EDİLECEK

CHP Kurultayında Çorum’u temsil edecek delegelerin isimleri şöyle:

Dinçer Solmaz, Utku Ulaş Taşar, Özgür Kılıç, Kenan Sir, Burçin Solmaz Polat, Feridun Ayvazoğlu, Veli Uysal ve Celal Uysal.

Kurultay hazırlık çalışmalarının başladığı CHP’de Parti Meclisi 25 Ekim’de son kez toplanarak faaliyet raporunu görüşecek. Bu toplantının ardından kurultay için son hazırlıklar yapılacak. Genel başkan adaylığı için imza toplama süreci de bu hazırlıklardan biri olacak.

İMZA YARIŞI

CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olmak için delegelerin yüzde 5’inin imzasının alınması gerekiyor. Bu da oy kullanacak toplam 1670 delegeden 69’unun imza vermesi anlamına geliyor. Ancak iki taraf da daha yüksek sayıda imza toplayarak kurultay sürecine daha avantajlı başlama hesabı yapıyor.

Özgür Özel’in genel başkanlığını destekleyenler arasında “500 ve üzerinde imza toplarsak, bunun psikolojik etkisi ile kurultayı kazanmaya bir adım daha yaklaşırız” görüşünü savunanlar var. Yerel seçim öncesi oyunu açık etmek istemeyen bazı delegelerin durumunun dikkate alınarak bunun bir yarışa çevrilmemesini isteyenler ise 150-200 imzanın yeterli olacağı görüşünde.

İmza “Genel merkezciler” açısından da tartışma konusu. Bir grup Kılıçdaroğlu’nun delegenin büyük kısmının imzasıyla aday gösterilmesi gerektiğini söyleyip, imza toplamaya başlarken bir grup ise, “Delegasyonlarda fireler olur. Önümüzdeki 2 hafta içinde de değişimler olacaktır. Biz şu kadar imza verdik, bu kadar oy aldık tartışmasına da yol açmaya gerek yok. Makul sayıda bir imza yeterli” diyor. Toplanan imzaların bir gösterge olmayacağını savunanlar da, “Her zaman imza toplanır ama bunun ancak yüzde 60’ı oya dönüşür. O nedenle çok güvenmemek lazım” uyarısı yapıyor.

Taraflar kendi içlerinde de imza toplamayla ilgili ayrışıyor, ama “genel merkezcilerin” milletvekillerinden imza toplama usulüne iki taraftan da eleştiriler var. Bir grup imza isteyerek milletvekillerini bölmenin doğru olmadığını söylerken, bir grup ise geçmişte de imza toplandığını ama bunun yerine, şekline, usulüne dikkat etmek gerektiğini ifade ediyor.