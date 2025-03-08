İris Sanat Akademi tarafından sahnelenen, tek perdelik dram niteliğinde “Darbeli Çocuklar” adlı tiyatro oyunu, Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelendi.

Oyunu; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman ile parti yöneticileri de izlerken, oyun, tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Şahin Ünal’ın yazdığı, Hakan Alkan’ın yönettiği oyunu Atilla Özgen sahneledi.

Oyunla ilgili bir açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, oyuncu Atilla Özgen nezdinde tüm İris Sanat Akademi ekibine teşekkür ederek, “Bu etkinliğimizde imkânsızlıklar nedeniyle tiyatroya gidemeyen birçok kadınımızı tiyatro ile buluşturduk. Hediye ettikleri davetiyelerle buna vesile olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR