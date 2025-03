8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan Sefa Batak, geleceğe güvenle bakabilmenin, kadını ve kadın haklarını önemsemekle doğru orantılı olduğunu ifade etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün yüzlerce yıllık bir mücadelenin adı ve kadınların ayrımcılığa, haksızlıklara ve adaletsizliğe karşı haykırışlarının bir simgesi olduğunu dile getiren Batak, şiddetin, istismarın ve sömürünün olmadığı, kadınların huzurlu ve özgür yaşayabileceği bir ülke hedefiyle hareket ettiklerini açıkladı.

Batak, kadınların özgür olmadığı toplumların da özgürleşemeyeceğini dile getirdi.

Sefa Batak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Hayatın her alanında varlıkları, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve mücadeleleriyle geleceğin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.

Kadın-erkek eşitliği, sadece kadınların sorunu değil, uygarlaşmada bir eşiktir. Kız çocuklarının okumalarına ayrıca önem veren, onları sosyal hayata katan, onlara dünya ülkelerinin birçoğundan önce seçme ve seçilme hakkı vererek eşit bireyler olduğunu ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyete yakışmayan tabloyu değiştirmek, Cumhuriyet devrimlerini rotası kabul eden her yurttaşın görevidir.

Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek-göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. İnsanlığın umudunu yeşerten, ülkemizde birlik ruhunu mayalayan, milli manevi değerlerimizi yücelten ve ailelerimize güç katan bütün kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ