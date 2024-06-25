Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları’nda Mayıs ayı sonunda başlayan seçim süreci, İl Kadın Kolları Kongresi ile sona erdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar’ın da hazın bulunduğu kongrede Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar 50 oyda kalırken, rakibi Özlem Güngör ise 90 oy ile yeni İl Kadın Kolları Başkanı oldu.

CHP’de Merkez İlçe Kadın Kolları’nın ardından İl Kadın Kolları’nın seçimi de parti binası Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, gündeme ilişkin bir değerlendirme yaptı.



Nazlıaka’nın konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Divan Başkanlığı’nı Firdevs Yalçın, üyeliklerini ise Asuman Şen ve Dudu Sır’ın üstlendiği Genel Kurul’da 212 delegenin 140’ı oy kullandı. Yapılan seçimde Kamile Anar 50 oy alırken, Özlem Güngör ise 90 oy aldı.

CHP İl Kadın Kolları Özlem Güngör’ün başkanlığında Fatma Aksel, Saniye Zavar, Satı Koçak, Nilgün Uzunca, Sema Boyraz, Kevser Aytaş, Emine Aydaş, Nilüfer Ongun, Selda Eryılmaz, Teslime Aydın, Yurdan Çinkılıç, Serap Köksal, Ferdane Duyar ve Sakine Bolat’tan oluştu.

Kurultay delegeliğine ise Özlem Güngör, Serap Meriç, Hanım Ergül ve Gülhan Eke seçildi.