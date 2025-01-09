Mecitözü İlçesi ile başlayan İlçe Danışma Kurulu Toplantıları; Osmancık, Laçin, Uğurludağ, Bayat, Alaca, Boğazkale, Sungurlu ve Ortaköy ilçeleri ile devam etti.

İlçe Danışma Kurulu Toplantıları, 10 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

Parti çalışmalarının değerlendirildiği, ilçenin mevcut durumunun masaya yatırıldığı toplantılarda ayrıca yeni parti programı ile ilgili partililerin ve muhtarların görüşleri alınıyor.

Toplantılarda ilçelerde yapılan çalışmalar, ülke ve yerel gündemin yanı sıra köylerin sorunları ele alındı, partinin yeni programına ilişkin görüşler dile getirildi.

CHP Danışma Kurulu Toplantılarına İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Bilişim Sorumlusu Uğur Eke, önceki dönem il başkanları, milletvekili ve belediye başkan aday adayları, il yöneticileri, il genel meclis üyeleri, il-ilçe kadın kolları yöneticileri, partililer ve muhtarlar katıldı.

İl Başkanı Solmaz ve Milletvekili Tahtasız yaptıkları açıklamada; “Toplantıda, partililerimizin taleplerini ve önerilerini dinledik. Olası bir erken seçim için yol haritamızı belirledik. Birlik ve beraberlik içinde, yorulmadan çalışarak iktidara olan inancımızı bir kez daha vurguladık. Unutmayalım ki; “Geçim yoksa, seçim var.” Halkımızın birçok sorunu var, ancak her sorunun bir çözümü var; bunun adı Cumhuriyet Halk Partisi. Geleceğe umutla bakıyor, birlikte güçlü adımlar atarak halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyız. Erken seçim talebimiz doğrultusunda, çalışmalarımıza ara vermeden devam etmeye, bu iktidarın halka yaşattığı yoksulluk ve sefaleti kapı kapı dolaşarak aktarmaya devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, toplantıların oldukça verimli ve demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK