Tedavi sürecinde zamanla yarışan SMA hastası masum bebeklerin tek umudu duyarlı hayırseverlerin çabası olarak öne çıkarken, Kuaför Kenan üzerine düşen sorumluluğu bir kaz daha yerine getirdi.

Kuaför Kenan’ın çağrısıyla tıraş olmaya gelen müşteriler de Kuaför Kenan Ahıska’yı tebrik ederek, kampanyaya destek olmanın onurunu yaşadıklarını ifa etti. Kenan Ahıska, ciro hedefinin 10 bin TL olduğunu bildirdi.

EGE BEBEK ZAMANLA YARIŞIYOR

Tedavi olabilmesi için 97 günlük süresi olan Ege bebeğin ailesi, evlatlarının çektiği acıların son bulup, yaşıtları gibi hayata tutunmasını umutla bekliyor.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI YAPTI

SMA hastalarının tedavisi için büyük rakamların gerektiğine işaret eden Ahıska, “SMA hastalığının pençesinde yaşam mücadelesi veren bebeklerin ve ailelerinin tek umudu olan hayırseverlere, imkanlar ölçüsünde destek vermeleri için çağrıda bulunuyorum. Acılar son bulması ve bu masum yavrularımızın kurtulması için destek olalım, sesleri olup destek bulalım” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ