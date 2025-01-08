Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Delice-Çorum-Merzifon-Samsun hızlı tren projesine karşı olmadıklarını, tam tersine yıllardır bu talebi dile getirdiklerini, karşı çıktıklarının ihale soygunu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı demiryolu projesine Özgür Özel ve CHP karşı çıkıyor” dediğini hatırlatan Özel, “Vallahi yalan, kuyruklu yalan” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aksine bakın, Grup Başkanvekiliyken, Ahmet Sami Ceylan ile hızlı trene binip Çorum’a geldiğimizi söyledim. Bu, Çorum basınının o yıl en çok okunan haberi olmuştu. Ahmet Sami Ceylan ile milletvekilliği de yaptık, kıymetli bir kardeşimiz, AK Parti’nin de MKYK üyesi. Ben Çorum’a gittim, dedim ki, ‘Çorum’a hızlı trenle geldim.’ Yanımda Ahmet Sami Ceylan vardı, öbür tarafımda da Ercan Daştan oturuyordu. Bütün Çorum medyası baktı. Bunların biri AKP MKYK üyesi. Öbürü eski MHP’li. ‘Bu treni yapmazsınız, yapamazsınız’ demiş. Sonra AK Parti’ye geçmiş, il başkan yardımcısı olmuş. Ortada tren filan yok. ‘Gelirken iki yanımda oturuyorlardı, kavga etmesinler diye ben ayırdım’ dedim. Hatta ‘Tren çok doluydu. Çünkü evlatlarının yemin törenine gelen asker aileleri vardı’ dedim. Ona da güldü basın. Çünkü Erdoğan bir önceki seçiminde hızlı tren sözünü vermiş, ayrıca da Çorum’a bir acemi birliği de vadetmişti. İkisi de ortada yoktu, ben bunları söyleyince Çorum basınında en çok okunan haber oldu bir yıl boyunca. ‘Özgür Özel AK Parti ile MHP ile dalga geçti, treni hatırlattı. Niye yapmıyorsunuz?’ dedi. Onun üzerine milletvekilleri, görüştüler ettiler, ‘Bu tren projesiyle ilgili verilen söz bir an önce tutulsun’ dediler. Şimdi çıkmış Erdoğan, ‘Bizim böyle bir projemiz var ve CHP karşı’… CHP karşı falan değil. CHP’nin karşı olduğu Erdoğan’ın örtmeye çalıştığı şu:

Ne alaka? Sen suçüstü yakalanmışsın.

Çorum-Delice bölümünün 40 gün önceden hangi şirkete verileceği belli olmuş. Milletvekilimiz çıkmış ilan etmiş. Genel başkan yardımcımız Meclis tutanaklarına geçirmiş. Tam o gün, bir gün önce ‘Bu ihaleyi yapıyorsunuz, yedi firmadan bu firmaya, bu paraya vereceksiniz’ demişiz. İhaleyi dört gün ertelemişler. Dört gün sonra dediğimiz paraya aynı firmaya vermişler.

Bir kilometre demiryolunun maliyeti 627 milyon lira. Benzer demiryollarından altı kat fazla. Şirketin adı belli, aldığı para belli. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu ilan ediyoruz, ‘Altı kat dolandırılıyor millet’ diyoruz. O diyor ki ‘Siz tren yoluna niye karşısınız?’ Yankesicilik yapan adamı polis yakalayınca ‘Vatanı bölemezsiniz, ezanı dindiremezsiniz’ diyen ne kadar sahtekarsa, bize bunu söyleyen de o kadar sahtekardır.”