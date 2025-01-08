Çorum Barosu’nda stajını tamamlayıp ruhsatını almaya hak kazanan Av. Beyza Nur Baykal için tören düzenlendi.

Baro binasında düzenlenen törende Av. Beyza Nur Baykal Avukatlık yeminini okuyarak ruhsatını Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı’dan alırken, cübbesini baro yönetim kurulu üyesi Kasım Aksoy giydirdi.

Ruhsat töreninde Baro yönetim kurulu üyeleri ile birlikte genç avukatın ailesi ve yakınları hazır bulundu.

Baro başkanı Av. Turan Kalıpcı ve yönetim kurulu üyeleri meslektaşları Av. Beyza Nur Baykal’ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.

Editör: HABER MERKEZİ