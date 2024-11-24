Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ve parti yöneticileri, Öğretmenler Günü kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP İl Başkanı Solmaz ve beraberindeki heyet Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, geleceğin mimarı öğretmenlere verdikleri değeri göstermek amacıyla eğitim sendikalarını ziyaret etti.

CHP heyeti, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma ve Eğitim-İş Sendikası Şube Başkanı Tuba Üreyen ile bir araya gelerek, öğretmenlerin sorunlarını dinledi ve taleplerini aldılar.

Ziyaret sırasında, öğretmenlerin eğitimdeki rolü ve karşılaştıkları zorluklar üzerine istişarelerde bulunuldu. Ayrıca, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlayan CHP heyeti, onların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Bu anlamlı ziyaret, CHP’nin öğretmenlere olan desteğini bir kez daha vurguladı ve eğitimin önemine dair güçlü bir mesaj verdi.

Editör: HABER MERKEZİ