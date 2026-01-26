Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Şubat Pazar günü Çorum’da olacak. Özgür Özel, Çorum’da açılış ve miting yapacak. Bir dizi ziyaretlere katılacak. CHP Çorum İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz başkanlığında toplanarak Genel Başkan Özgür Özel’in Çorum programını ve yapılacak hazırlık çalışmalarını değerlendirdi. Hazırlıkların gözden geçirildiği toplantıya; Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

MECİTÖZÜ KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIYOR

İl Başkanı Solmaz, Genel Başkan Özgür Öze'in, 1 Şubat Pazar günü ilk olarak Mecitözü ilçesini ziyaret edeceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Mecitözü Belediyesi için yaptırılan Kültür Merkezi’nin açılışının Özgür Özel tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

Mecitözü İlçesi’nde Bahçelievler Mahallesi’nde 7 dönümlük alanda inşa edilen Kültür Merkezi tamamlandı. Yaklaşık 103 milyon lira harcanarak hayata geçirilen merkez, ilçeye sosyal, kültürel ve turistik açıdan önemli katkı sağlaması beklenen çok yönlü bir proje olarak dikkat çekiyor. Merkezde 500 kişilik düğün salonu, 250 kişilik konferans ve toplantı salonu, sergi salonu, kafeterya, mutfak, 40 kişilik konaklama oteli, 7 adet dükkan ve çeşitli eklentiler bulunuyor.

Kültür Merkezi’nin açılışı, 1 Şubat’ta Çorum’a gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılacak.

ÇORUM’DA MİTİNG DÜZENLENECEK

Genel Başkan Özgür Özel, ayrıca saat 13.30’da Abide Kavşağı’nda düzenlenen Açıkhava mitinginde Çorumlulara hitap edecek. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” adlı mitinge Çorum ve bölge illerden yoğun katılımın olması bekleniyor.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Özgür Özel’in Çorum programına tüm halkı davet etti.