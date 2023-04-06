Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında, Çorum’u demiryolu ağı ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlayacaklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Habertürk Televizyonu’nda katıldığı programda Trabzon’la Samsun’u Mersin ve İskenderun limanlarına demiryolu ile bağlayacaklarını belirterek, “Anadolu’da diyelim ki fabrikanız var Çankırı’da veya Yozgat’ta veya Çorum’da demiryoluyla limana taşıdığınızda ister Mersin ister İskenderun ister İzmir limanlarına taşıdığınızda lojistiğin tüm masraflarını devlet olarak biz karşılayacağız.”

“LOJİSTİĞİNİ BİZ KARŞILAYACAĞIZ”

İş insanlarının fabrikaları denizin yanında pahalı yerlerde kurmak yerine Anadolu’da herhangi bir yere yapabileceklerini kaydeden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, “Devlet plan yapacak. Vatandaş diyecek ki ‘Lojistik var büyük masraflar var. Ben Kayseri’de Çorum’da Çankırı’da yapamıyorum ama limanın kenarında denizin kenarında yaparsam daha ucuz olacak maliyet.’ Hayır diyeceğiz, sen Anadolu’da yap, lojistiğini biz karşılayacağız. Bitti o kadar, yapacak, istihdam yaratacak. Böylece metropollerde değil Türkiye’nin her ilinde üreten kalkınan bir Türkiye olacak.”

(Nurdan AKBAŞ)