CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve partili yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Çorum’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Karatepe, Çorum’u 30 yıl aradan sonra CHP’nin halkçı belediye anlayışı ile buluşturmak amacıyla sahada canla başla çalışan tüm ekibe ve CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu’na 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.

Yerel seçimleri önemsediklerini ve yerel seçimde başarılı olmaları halinde CHP’nin iktidara gelmesinin önünün açılacağını vurgulayan Yalçın Karatepe, Türkiye’nin çok büyük ekonomik darboğazdan geçtiğini dile getirdi. Bu darboğazdan çıkış için mevcut iktidarın çözüm üretemediğini ve bunun sonucunda yoksulluğun daha da derinleştiğini anlatan Karatepe, yaşanan bu sıkıntılardan dolayı vatandaşların yerel yönetimlerden beklentilerinin arttığına dikkat çekti. Vatandaşların mevcut hükümetten arzu ettiklerini bulamadığını söyleyen Yalçın Karatepe, vatandaşın gerçek gündeminin ekonomi olduğunu söyledi.



Bu gidişatın mutlaka değişmesi gerektiğini aktaran Karatepe, bu değişimin de yerel seçimlerde başlatılması gerektiğini belirterek, vatandaşlardan CHP’ye destek vermelerini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarattığı ekonomik düzene de bir kırmızı kart gösterilmesinin tek yolunun sandıktan geçtiğini dile getiren Karatepe, iktidarın yaşayacağı başarısızlığın Erdoğan’ın hareket alanını sınırlandırılacağını ifade ederek, “Bu seçimde hem Levent Başkanımızı Çorum Belediye Başkanı olarak seçeceksiniz, hem de bu iktidara karşı memnuniyetsizliği ve rahatsızlığınızı da ifade etmiş olacaksınız” dedi.

Bu sebeple parti örgütüne büyük görevler düştüğünü kaydeden Yalçın Karatepe, “Önümüzde az bir zaman kaldı. Bu gayretlerinizin daha da artacağına inanıyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Ümit ediyorum ki 1 Nisan sabahı, hem Çorum için hem Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olur” ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ise, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe’ye parti olarak yürüttükleri 31 Mart yerel seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek, kendisine Çorum leblebisi ikram etti.