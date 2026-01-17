Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanlığı tarafından, ilçe başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz yönetiminde ilçe başkanlarının da katıldığı stratejik planlama toplantısında partinin yeni yol haritası görüşüldü.

CHP İl binasında yapılan toplantıda CHP’nin örgütsel yapısı, saha çalışmaları, yerel yönetim faaliyetleri ile birlikte ülke ve Çorum gündemine ilişkin güncel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. İl ve ilçe örgütlerinin mevcut çalışmaları gözden geçirilmiş, önümüzdeki dönemde izlenecek politikalar ve stratejik adımlar ele alındı.

Ayrıca, örgüt içi koordinasyonun güçlendirilmesi, yurttaşlarla daha etkin bir iletişim kurulması ve sahadaki çalışmaların daha planlı ve verimli yürütülmesi amacıyla yeni yol haritamız belirlendi.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak; demokrasi, adalet ve sosyal devlet ilkeleri doğrultusunda, Çorum’da halkın sorunlarına çözüm üretmek ve partimizin kurumsal gücünü daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

