CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz ve Meclis üyeleri Nazik Bulut, Rüştü Çağlar, Mustafa Gürbüzer ve Tuncer Gürgen’den CHP Heyeti, ilk olarak Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı’nı ziyaret ederek, Muhtar Hasan Belli ile sohbet etti. Ardından mahalle esnafını ziyaret eden CHP’liler Millet İttifakı’nın kazanması halinde esnafa yönelik yapacağı iyileştirme çalışmalarına ilişkin bilgiler verdiler.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada; “Seçim çalışmaları kapsamında Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle esnaflarını ziyaret ederek aydınlık güzel yarınlar için Millet İttifakına destek istedik. Misafirperverlikleri, güler yüzlü, hoş sohbetleri için Meclis Grubumuz olarak; başta muhtarımız Hasan Benli ve tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)