Bahabey Caddesi’nde esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen CHP heyeti, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve seçilmesi, parlamentoda da çoğunluğun sağlanması için destek istedi.

Caddenin bir bölümünü gezen CHP’liler, ziyaretlerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini ifade etti.

Ziyarete; CHP İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Aday Adayları; Mehmet Tahtasız, Orhan Ateş, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül ve diğer parti yöneticileri katıldı.

Vatandaşın ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan CHP heyeti, sandığa ve demokrasiye sahip çıkılması çağrısını yineledi.

(Volkan SINAYUÇ)