CHP Alaca İlçe Başkanı Gazi Tokgöz (54), kanser tedavisi gördüğü Ankara Eryaman’daki özel hastanede, Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Çiğdem Tokgöz’ün eşi, Ceylan, Buket ve Demet isimli üç kız çocuğu babası olan Gazi Tokgöz’ün cenazesi, dün Kayabüget köyünde, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Cenaze törenine, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, ilçe ve belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, parti yöneticileri, eski İl Başkanı Gazi Özkubat ve çok kalabalık bir topluluk katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve partililerine sabır ve başsağlığı diler.