İlk olarak Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Hacı Koca ve dernek yöneticileri ile bir araya gelen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu daha sonra Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Murat Ünel ve dernek yöneticileri ile bir süre görüştü.

Her iki muhtar derneğinden de oldukça sıcak ve yoğun ilgi gören Çöphüseyinoğlu, muhtarlara kendisine gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti. Muhtarların, bulundukları köylerde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini ve halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünün altını çizen Çöphüseyinoğlu, “Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir kutsal görevi yürüten tüm köy muhtarlarımıza sizlerin aracılığı ile selam ve saygılarını iletiyorum” dedi.

Muhtarlarla yerel yönetimlere dair sohbet eden ve sorun ve taleplerini dinleyen Çöphüseyinoğlu, her iki dernek başkanı ve yöneticilerine görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Murat Ünel ise, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde başarı temennisinde bulundular.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ