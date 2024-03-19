İftardan sonra beraberinde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte Kafkas Derneği’ni ziyaret eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, yaklaşık 2,5 saat dernek üyeleriyle sohbet etti.

Dernek Başkanı Burhan İlhan’dan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Çöphüseyinoğlu, yaptığı konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Çöphüseyinoğlu, “Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Hepimiz bu şehirde nefes alıyor, bu şehirde kalan ömrümüzü geçirmeye çalışıyoruz. Önemli olan birbirimizin görüşlerine saygı duymaktır. Biz CHP’liler olarak dil, din, ırk ayrımı yapmadık, yapmayız. 31 Mart’ta sizlerin değerli oylarına talibim. Ekibimle birlikte şehrimize çok güzel hizmetler yapacağıma inanıyorum” dedi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ise, Başkan Adayları Çöphüseyinoğlu’nun yerel seçim çalışmalarında parti rozeti yerine ay-yıldızlı bayrağımızın rozetini taktığını belirterek, Belediye Başkanı seçildiğinde de hiçbir zaman parti rozeti takmayacağını ifade etti. Çöphüseyinoğlu’nun bugüne kadar ayrıştırıcı bir dil kullanmadığını belirten Solmaz, mimarlık mesleğinden gelen bir Belediye Başkanının bu şehre çok şeyler kazandıracağını kaydetti.

Milletvekili Tahtasız da, 22 yıldır AKP’li belediyeler tarafından yönetilen Çorum’un devletten yatırım alamadığını vurgulayarak, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’ye bir sarı kart gösterilmesinin şart olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kafkas Derneği Başkanı Burhan İlhan ise, Çöphüseyinoğlu’na şehrimiz için çıktığı bu hizmet yarışında başarılar dileyerek, dernek olarak bazı taleplerini ileterek, çözüm yolları konusunda destek istedi.

Çöphüseyinoğlu, Kafkas Derneği ziyaretinin ardından Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen’in çalıştırdığı kıraathaneyi ziyaret ederek, Ramazan aylarını kutladı, vatandaşlarla sohbet etti.